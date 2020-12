Arsenal, Arteta spinge per avere Isco. Ma il calciatore preferirebbe restare in Spagna

L'Arsenal fa sul serio per il centrocampista offensivo Isco del Real Madrid. Come riferito da AS il club londinese sarebbe pronto a chiederlo in prestito alla riapertura del mercato invernale su precisa indicazione del tecnico Arteta che lo ritiene perfetto per la sua filosofia di gioco. Il calciatore, che piace anche all'Everton, vorrebbe però restare in Spagna, magari vestendo la maglia del Siviglia.