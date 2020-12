Arsenal, Arteta: "Stanno succedendo cose strane, ma siamo dei lottatori"

Crisi sempre più profonda per l'Arsenal, che perde anche in Carabao Cup contro il Manchester City. Mikel Arteta ha commentato così il terzo k.o. in quattro partite dei suoi: "Abbiamo trovato il gol su un ottimo contropiede - ha detto a Sky Sports - ma poi loro segnano in fuorigioco e finisci per perdere un'altra partita. Se concedi gol del genere ad un avversario di questo livello diventa praticamente impossibile fare risultato. Stanno succedendo molte cose strane in queste partite, e così diventa tutto più complicato. Dobbiamo rialzarci: sulla base di quanto ho visto stasera, posso dire di avere dei lottatori".