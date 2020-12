Arsenal, Arteta: "Stiamo perdendo partite per colpa nostra e non merito degli avversari"

Commento amaro quello di Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, come riportato sul sito ufficiale del club dopo l'ennesima sconfitta subita oggi contro l'Everton. “Stiamo perdendo partite per colpa nostra e non per colpa e meriti degli avversari. Contro Burnley abbiamo perso la partita senza subire tiri in porta e anche oggi. Abbiamo provato a lottare me non è bastato".