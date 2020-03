Arsenal, Arteta: "Torreira dovrà vedere uno specialista. Ceballos? Tornato ai livelli passati"

L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha presentato in conferenza stampa la sfida casalinga di domani contro il West Ham. Queste le sue parole, a partire dall'infortunio alla caviglia di Lucas Torreira: "Non sappiamo quanto lo terrà fuori l'infortunio, Lucas ha bisogno di vedere uno specialista e solamente dopo sapremo qualcosa in più. Al momento sente dolore, me lo ha confermato lui stesso. Da quando sono arrivato, abbiamo avuto in generale davvero tanti infortunati. Fa parte del calcio, non possiamo stare qui a lamentarci, ma è chiaro che questo ha influito sul nostro percorso finora".

Arsenal del futuro?

"Ho idee molto chiare su cosa serva per migliorare la nostra rosa, ma tutto dipende ovviamente da ciò che faremo in questa stagione. Al momento devo gestire le risorse che ho e i nostri giovani talenti sono sicuramente una grande risorsa".

Dani Ceballos resta?

"Non abbiamo ancora parlato del suo possibile riscatto dal Real Madrid. Sono davvero contento di Dani e di ciò che sta dando alla squadra in questo momento. Gli ci è voluto un po' di tempo dopo l'infortunio per tornare ai livelli mostrati in passato, ma ora sta andando molto meglio ed è per questo che gli sto dando più spazio".

West Ham?

"È una squadra che ha causato diversi problemi alle big ultimamente. Ho lavorato per ben sette anni col loro allenatore, David Moyes, e conosco bene la loro grande organizzazione di gioco. Sono sicuro che anche domani il West Ham proverà quindi a renderci dura la vita, ma noi dovremo sfruttare le nostre qualità e ottenere tre punti attraverso una prestazione positiva".

Il rinnovo di Aubameyang?

"Dovremo vedere che intenzioni abbiamo noi e che intenzioni ha il giocatore. È difficile pensare a questo contesto già adesso, ma se fosse per me sarebbe tutto molto semplice: voglio tenerlo a tutti i costi".