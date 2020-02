Arsenal, Arteta: "Uscire così fa male. Avevamo riposto molte speranze nell'Europa League"

Mikel Arteta commenta la clamorosa eliminazione dell'Arsenal per mano dell'Olympiacos in Europa League: "Fa malissimo" sono le prime parole del tecnico spagnolo. "Avevamo riposto molte speranze in questa qualificazione. Era una grande opportunità per andare in Europa ed era importante cercare di vincere questa bella competizione. Abbiamo fatto molte cose buone nel corso della partita. Abbiamo creato diverse occasioni per segnare, ma ci siamo messi nelle condizioni di finire nei guai".