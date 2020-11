Arsenal, Arteta: "Vinto su un campo difficile, dobbiamo credere nel nostro gioco"

vedi letture

Le parole di Arteta dopo Manchester United-Arsenal 0-1.

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha commentato così il successo per 0-1 sul campo del Manchester United: “Ho cercato di infondere sicurezza nei giocatori e credo di esserci riuscito. Abbiamo approcciato nel migliore dei modi la partita, tenendo in mano per larghi tratti il pallino del gioco su un campo difficile e contro una squadra forte. Credo che la vittoria sia meritata. Abbiamo fatto esattamente quello che avevamo preparato: nel primo tanto siamo stati molto aggressivi rubando diversi palloni nella loro metà campo, mentre nella ripresa non abbiamo abbassato di molto il baricentro pur essendo calati d’intensità. Siamo stati solidi in difesa e abbiamo creato diverse opportunità per segnare. Sono passate solo poche partite: dobbiamo continuare a lavorare e a credere nel nostro gioco, per poi vedere dove arriveremo tra qualche mese”.