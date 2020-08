Arsenal, Arteta: "Vittoria della FA Cup uno dei momento più belli della mia carriera"

Dopo la conquista della FA Cup, il suo primo trofeo come allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta ha detto: "Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato poiché conosco le difficoltà e tutto ciò che ho passato. Per me, personalmente, è stato difficile negli ultimi sei mesi per un sacco di cose che sono successe nelle nostre vite, ma ho avuto solo una missione quando sono venuto qui che è stato quello di far credere ai giocatori e allo staff che potevamo vincere. Penso che sia una dei momenti più belli della mia carriera. Possiamo ancora vincere tanto insieme".