Arsenal, Arteta: "Vittoria solida, da qui alla fine può succedere di tutto"

Terzo successo consecutivo per l'Arsenal che supera il Wolverhampton rilanciando le proprie ambizioni europee. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta commenta la sfida del Molineux ai microfoni di BBC Sport: "Una vittoria solida. Avevamo solo due giorni per preparare questa partita contro una squadra molto organizzata. C’era bisogno di una partita di grande attenzione da parte di tutti. Abbiamo corso, pressato, tenuto il possesso quando era il momento e siamo stati capaci anche di soffrire in certi frangenti. Quando si difende in undici è tutto più facile. L'impatto di tutto coloro che sono scesi in campo è stato ottimo. Niente è impossibile, da qui alla fine può succedere di tutto".