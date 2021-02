Arsenal, Arteta: "Volevamo vincere, ma il gol di Moutinho ci ha tagliato le gambe"

Mikel Arteta, manager dei Gunners, è parso molto deluso a fine partita: "All’intervallo eravamo molto carichi perché volevamo davvero vincere la partita. Non abbiamo concesso occasioni ma Moutinho ha segnato un gol straordinario". Sulle decisioni arbitrarie ha dichiarato: “Non so se hanno visto il contatto da un'angolazione diversa rispetto a quella che abbiamo avuto noi in panchina. È stata una decisione importante e posso giustificare l’arbitro se non ha commesso alcun errore, allora alzo le mani e chiedo scusa. L'unica cosa che sto dicendo è che sono seduto qui, e non vedo alcun contatto ed è davvero frustrante perché era un momento importante della gara”.