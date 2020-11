Arsenal-Aston Villa 0-3, le pagelle: blackout Gunners, Barkley e Grealish spadroneggiano

vedi letture

Arsenal-Aston Villa 0-3

Marcatori: 25' Saka (A), 72' Watkins, 75' Watkin

ARSENAL

Leno 6 - Si complica la vita in un paio di occasioni nel finale, ma non ha grosse responsabilità sui gol subiti. Reattivo quando serve.

Holding 5 - Grealish è una furia e spesso spinge sul suo settore trovando il modo di farsi strada verso la porta di Leno.

Gabriel 5,5 - Cerca di farsi valere nel gioco aereo ma nel complesso soffre molto le accelerazioni avversarie, proprio come il compagno di reparto.

Tierney 6 - Uno dei pochi elementi positivi nella serata grigia dell'Arsenal, riesce a limitare in qualche modo le discese di Trezeguet e si propone in avanti con costanza.

Saka 5,5 - Molto sfortunato in occasione della rete dell'1-0 quando il suo anticipo in corsa su Trezeguet finisce in rete senza lasciare scampo a Leno. Cerca di compensare con una certa vivacità in fase offensiva, ma la sua spinta si esaurisce presto.

Elneny 5,5 - Sembra un po' a corto di idee, il centrocampo dei Gunners manca di brillantezza nell'arco di tutta la gara.

Partey 5 - Molto in ombra, non riesce mai ad emergere se non con una conclusione dalla distanza troppo mal calibrata per impensierire Martinez. Dal 1' s.t.: Ceballos 6 - Entra per dare una svolta alla fase offensiva, ma si rivela quasi più utile in copertura. Salva un gol fatto respingendo il tiro di Grealish sulla linea di porta.

Bellerín 5,5 - Qualche interessante iniziativa offensiva, soprattutto nel primo tempo. Troppo leggero in termini di copertura sulle sfuriate del Villa che affonda spesso il colpo sul suo settore di competenza.

Willian 5,5 - E' tra i più propositivi in avanti ma risulta altrettanto impreciso nelle conclusioni. Spreca il possibile 1-1 ad inizio ripresa da posizione molto favorevole. Dal 20' s.t.: Nketiah 6 - I subentrati danno più mordente alla manovra offensiva dell'Arsenal, ma parallelamente arriva la doppietta di Watkins che taglia le gambe alla reazione dei Gunners.

Lacazette 5,5 - Così come Willian, spreca una palla gol facile e nel bilancio finale gli errori individuali sotto porta finiscono per pesare. Ben controllato dalla difesa ospite. Dal 20' s.t.: Pépé 6 - Entra con grinta e confeziona le poche occasioni da rete dell'Arsenal nel finale. Meriterebbe il gol della bandiera.

Aubameyang 5 - Molto appannato per i suoi standard, si rende pericoloso soltanto nelle fasi iniziali, poi allenta molto la pressione.

ASTON VILLA

Martinez 6,5 - Si dimostra attento nelle sporadiche occasioni in cui l'Arsenal si fa vedere dalle sue parti. Chiudere con un clean sheet all'Emirates non è da tutti.

Cash 6 - Tanta corsa ed impegno soprattutto in copertura, dà vita ad un bel duello con Saka.

Ngoyo 6 - Fa diga insieme a Mings e concede pochissimo ai temibili attaccanti dell'Arsenal, limitando gli spazi per vie centrali.

Mings 6 - Controlla bene i palloni alti, sfidando un certo Lacazette che non è esattamente un cliente facile.

Targett 6 - Piazza un ottimo cross in occasione del vantaggio, costringendo Saka all'autogol. Agisce sulla fascia dove Grealish spadroneggia, e si occupa soprattutto di coprire gli spazi quando il compagno si sgancia.

McGinn 6 - Il VAR annulla il suo vantaggio-lampo, si accontenta quindi di presidiare il centrocampo favorendo la fluidità del gioco del Villa.

Douglas Luiz 6,5 - Fa sentire costantemente la sua presenza sia in termini di interdizione, sia quando si tratta di servire ai compagni palloni precisi e passaggi smarcanti.

Trézéguet 6,5 - Prestazione di grande generosità, Saka gli "ruba" la paternità del gol dell'1-0 ma la sensazione è che senza la deviazione dell'avversario il suo tap-in sarebbe finito esattamente nello stesso punto. Lotta su ogni pallone. Dal 43' s.t.: El Ghazi n.g. - Entra per spezzare i ritmi di gara in un finale che ha ormai poco da dire.

Barkley 7 - Gara da incorniciare, agisce su tutto il fronte d'attacco svariando dalla posizione centrale di trequartista alla corsia di sinistra dove dialoga magnificamente con Grealish. Imprendibile.

Grealish 7,5 - Fa ammattire la difesa dell'Arsenal mantenedo una velocità di crociera ben superiore a quella dei difensori avversari. Contropiedi brucianti e assist illuminanti, può recriminare per la ribattuta di Ceballos che gli nega la gioia di finire tra i marcatori.

Watkins 7 - Sa perfettamente dove farsi trovare per raccogliere i suggerimenti dei compagni. Freddo in entrambe le conclusioni a rete, non lascia scampo a Leno. Agguerrito.