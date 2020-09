Arsenal, Aubameyang allontana le voci di mercato a suon di gol: 6 gol in 4 gare

Le voci di mercato ci sono, nonostante il rinnovo ormai a un passo. Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal, non si preoccupa e continua a segnare con una continuità spaventosa: il gol messo a segno contro il Fulham è il sesto in quattro gare, una media incredibile per l'attaccante gabonese. Sono 72 le reti in 111 presenze, numeri che parlano da soli: il rinnovo ancora deve arrivare, il mercato parla ma Auba se ne frega e va avanti a suon di gol.