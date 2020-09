Arsenal, Aubameyang: "C'erano diverse offerte: Barcellona ma anche altri club"

Nel corso di un’intervista a Canal +, l’attaccante dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ha raccontato un retroscena di mercato: "C'erano diverse offerte, in particolare dal Barcellona, ma anche da altri club. La mia priorità era restare per due motivi: il primo è l'allenatore, Mikel Arteta, perché abbiamo parlato abbastanza durante il lockdown e lui mi ha convinto, soprattutto sul piano del progetto. E naturalmente, in secondo luogo, l'amore che ricevo dai fan e dalle persone del club. Da quando sono qui sono stato trattato come uno di loro, e poiché sono uno di loro, rimarrò qui, è così semplice".