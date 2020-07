Arsenal, Aubameyang non si fa distrarre dal mercato: superata quota 50 in Premier League

Il mercato non distrae Pierre-Emerick Aubameyang. Nonostante le voci sul suo futuro, l'attaccante gabonese ha raggiunto quota 51 gol in Premier League grazie alla doppietta messa a segno nella sfida con il Norwich. Con la sua quarta doppietta stagionale in Premier, Aubameyang è a tre gol dal suo record in Inghilterra: il mercato, almeno per il momento, non distrae l'ex Borussia Dortmund che vuole chiudere almeno a quota 20 l'attuale campionato.