Arsenal, Aubameyang rinnova per 3 anni: "Voglio lasciare un'eredità, appartengo a questo posto"

"Voglio lasciare un'eredità. Questo è il posto a cui appartengo". Pierre-Emerick Aubameyang ha commentato così il suo rinnovo con l'Arsenal fino al 2023. L'attaccante gabonese, classe '89, è stato a lungo corteggiato dalle big d'Europa, visto il suo contratto in scadenza, ma ha scelto alla fine di legarsi ancora al club londinese.

This is where you belong, Auba ❤️

🤝 @Aubameyang7 pic.twitter.com/sgViWSBYWf

— Arsenal (@Arsenal) September 15, 2020