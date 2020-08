Arsenal, Aubameyang senza freni: è il giocatore della Premier ad aver segnato di più

Numeri impressionanti per Pierre-Emerick Aubameyang, a segno con una doppietta nella finale di Fa Cup contro il Chelsea. Il giocatore dell'Arsenal, capitano dei Gunners in questa gara di Wembley, dal suo debutto con la maglia del club inglese datato febbraio 2008 è il giocatore della Premier League che ha segnato di più in tutte le competizioni: ben 69 reti, una in più di Momo Salah.