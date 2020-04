Arsenal, Ceballos fa chiarezza: "Non parlo con Zidane da quando sono partito"

Il centrocampista dell'Arsenal, ma di proprietà del Real Madrid Dani Ceballos ha fatto chiarezza sul proprio futuro nel corso di un'intervista concessa a AS: "Spero di tornare al Real Madrid ma attualmente sono sotto contratto con l'Arsenal. E' stata una grande sfida. Al Real è complicato giocare con tutti i giocatori che ci sono. Ora mi sto concentrando sull'essere importante per l'Arsenal. Non parlo con Zidane da quando sono partito. Deve essere già abbastanza complicato gestire uno spogliatoio con così tanti giocatori. Non credo che Zidane parli con i giocatori ceduti in prestito".