Arsenal, Ceballos: "Mai avuto dubbi sulla mia permanenza: qui mi sento importante"

Dopo la sua permanenza all'Arsenal per un'altra stagione, Dani Ceballos si è detto molto contento: "Sono molto contento di essere tornato all'Arsenal, sono molto contento di essere tornato in un club in cui mi sento importante. Non ci sono mai stati dubbi sul rientro. È vero che avevo altre opzioni, come restare al Real Madrid e tornare al campionato spagnolo, dove c'erano squadre interessate a me. Ho parlato con l'allenatore l'anno scorso, prima della finale di FA Cup, e gli ho detto che volevo restare all'Arsenal e vincere titoli. Ero molto contento di quello che Mikel aveva costruito nel club da quando è arrivato. Mi sono divertito molto in questo club la scorsa stagione e non ho mai avuto dubbi sul fatto di voler tornare".