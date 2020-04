Arsenal, Ceballos verso il ritorno in patria: Valencia e Betis interessate al centrocampista

Secondo quanto riportato da Marca Valencia e Betis sono sulle tracce di Dani Ceballos, giocatore di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito all'Arsenal. Il giocatore, ricordiamo, si era trasferito in Inghilterra per volontà di Unai Emery ma l'esonero del tecnico a stagione in corso e un infotrunio lo hanno portato a stare due mesi senza giocare, tanto da considerare un addio anticipato alla Premier League. Il Real ha stoppato un suo trasferimento a gennaio, col Valencia che lo aveva chiesto in prestito. Ora tornerà alla carica, ma deve guardarsi dal Betis, club nel quale è stato valorizzato.