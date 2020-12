Arsenal-Chelsea 3-1, le pagelle: Saka e Leno uomini derby, James disastroso

vedi letture

Le valutazioni di Arsenal-Chelsea: gara terminata 3-1 per i Gunners.

ARSENAL-CHELSEA 3-1

Marcatori: 35’ rig. Lacazette (A), 44’ Xhaka (A), 56’ Saka (A), 86’ Abraham (C)

ARSENAL

Leno 7 – Con il miracolo sul rigore di Jorginho nei minuti di recupero, nega all’Arsenal ulteriore sofferenza in un match dominato per la sua quasi totalità.

Holding 6,5 – Dopo un inizio abbastanza timido, cresce vistosamente con ottime chiusure difensive.

Pablo Marì 6 – Giganteggia nel duello con gli attaccanti avversari, per poi far ripartire l’azione con discreta qualità. Ingenuo nel finale, con il fallo da rigore ai danni di Mount.

Tierney 6,5 – Parte da centrale di sinistra per poi spingersi più volte in avanti, come quando supera James in area e si procura il rigore.

Bellerin 6 – Frequenti le sue incursioni sulla corsia di destra, concluse spesso e volentieri con cross invitanti per le punte.

El Neny 5,5 – Tra i più in ombra nella squadra di Arteta. Troppi i palloni persi a metà campo, non sempre sfruttati al meglio dai giocatori avversari. La sua gara sfortunata tocca il suo apice con la traversa che poteva valere il 4-0.

Xhaka 7 – Solità qualità nella zona nevralgica del campo. Con un lancio calibrato pesca Tierney in occasione del rigore, avendo poi il merito di raddoppiare con una magistrale punizione.

Saka 7 – Tiene sempre in apprensione la difesa avversaria e, nella ripresa, firma il 3-0 con un velenoso tiro-cross che sorprende Mendy.

Smith Rowe 6 – Nel primo tempo ha un’ottima occasione, ma manca clamorosamente il pallone servito in area da Bellerin. Si dà comunque da fare sul piano offensivo. (Dal 65’ Willock 6 – Qualche spunto, in un finale in cui l’Arsenal continua ad attaccare nonostante il comodo vantaggio)

Lacazette 6,5 – In una partita in cui non eccelle per numero di occasioni, sblocca il riultato mostrando grande freddezza dagli undici metri. (Dal 93’ Mustafi s.v.)

Martinelli 6,5 – Tra i più attivi in fase offensiva, non diminuendo il suo livello di pericolosità fino a quando non viene sostituito. (Dal 71’ Pépé s.v.)

CHELSEA

Mendy 6 – In occasione dei due gol dell’Arsenal ha ben poche responsabilità, mentre sul 3-0 di Saka si fa trovare fuori posizione. Qualche buona parata nel finale.

James 4,5 – Soffre tremendamente nel confronto con Martinelli e Tierney, stendendo il difensore dei Gunners in occasione del rigore dell’1-0.

Zouma 5,5 – Quando arrivano dei palloni in area, spazza via con puntualità senza badare troppo all’estetica. Meno positivo nella seconda frazione di gioco.

T.Silva 6,5 – Nel duello con Lacazette esce spesso vincitore, anticipandolo nel gioco aereo. In evidenza anche con la sua pericolosità sui calci piazzati.

Chilwell 5 – Poca spinta sulla sinistra da parte del terzino, che non eccelle neanche sul piano del contenimento.

Kanté 5,5 – La sua strapotenza fisica si traduce più in falli al limite dell’area – come quello che porta alla punizione del 2-0 – che in palloni recuperati. (Dal 74’ Havertz s.v.)

Kovacic 5,5 – Qualche strappo da parte del croato, protagonista di esibizioni migliori. (Dal 46’ Jorginho 5 – Ripresa incolore, impreziosita in negativo con l’errore dal dischetto)

Mount 6,5 – Tra i pochi che provano a creare palle gol, sia su punizione che con conclusioni da fuori area. Nel finale guadagna il rigore poi fallito da Jorginho.

Pulisic 5,5 – Non si vede praticamente mai negli ultimi metri, né sul piano dei tiri verso la porta né con passaggi per i compagni di reparto. Qualcosa in più dopo l’intervallo.

Abraham 6 – Viene disinnescato al meglio dai difensori avversari, che limitano al minimo il suo fatturato sotto porta. Nel finale segna il gol della speranza.

Werner 5,5 – Il meno negativo del tridente offensivo in maglia blu nel primo tempo, con qualche spunto partendo da sinistra. (Dal 46’ Hudson-Odoi 6 – Buon impatto sulla gara, con diverse azioni e con l’assist per il gol di Abraham)