Arsenal-City, le pagelle: Mustafi in difficoltà, Foden dà spettacolo. Disastro Runarsson

Arsenal-Manchester City 1-4

Marcatori: 3' Gabriel Jesus, 31' Lacazette, 55' Mahrez, 59' Foden, 73' Laporte

ARSENAL

Runarsson 4,5 - Eclissa la ruggine dei primi trentacinque minuti con un guizzo fenomenale su Gabriel Jesus, che impedisce al City di tornare avanti prima dell'intervallo. Poi però la combina grossa: intervento saponetta su Mahrez che offre il due a zero al City.

Mustafi 4,5 - Troppo morbido sul cross di Zinchenko: salta a vuoto, in ritardo e senza troppa convinzione, e spalanca un portone allo stacco aereo di Gabriel Jesus, che firma l'uno a zero. Toppa, sempre in marcatura, anche su Laporte.

Gabriel 5 - Anche lui colpevole sull'uno a zero del City, seppur in misura minore rispetto al compagno tedesco: Gabriel Jesus gli saetta davanti, lui a stento se ne ravvede che il pallone è già in rete.

Kolasinac 5,5 - Un po' meglio di chi lo affianca, ma nemmeno lui è esente dalla baraonda del secondo tempo. Linea fragile, esposta sistematicamente ai guizzi degli avanti del City. E lui ci mette del suo.

Maitland-Niles 5 - Non pervenuto sulla destra: Zinchenko stravince il duello personale, su tutti i fronti. Vittima degli eventi e privo di iniziativa per provare ad invertire il trend.

Elneny 5 - Non sembra avere molti argomenti da opporre al centrocampo del City. Filtro non eccelso e palleggio da compitino. È il primo a finire sul taccuino dell'arbitro per un tackle su Gabriel Jesus. (Dal 66' Smith Rowe 6 - Coraggio e personalità: quantomeno dà una scossa).

Ceballos 5 - Fonte di gioco primaria del centrocampo dei Gunners disinnescata con facilità disarmante dal City. Quando prova ad aumentare i giri si ritrova circondato.

Cedric 5 - Preso in mezzo dai palleggiatori del Manchester sul gol in avvio. Si sgancia dalla marcatura su Gabriel Jesus e prova ad accorciare su Zinchenko, che ha però tutto il tempo di appoggiare al centro per il brasiliano.

Willock 5 - Un primo tempo di mestiere che degenera in una ripresa di impalpabilità quasi urticante. Semplicemente, non lo si vede. Inghiottito dalla difesa del Manchester.

Lacazette 6,5 - Trasforma in oro il primo pallone invitante servitogli dai compagni: sul campanile di Martinelli si districa felinamente dalla marcatura di Laporte e segna di testa. Ma lui da solo non basta. (Dal 77' Balogun s.v.).

Martinelli 6,5 - Lotta e si arrabatta come può, fino al turning point del primo tempo dei Gunners: mantiene caparbiamente in vita un pallone e lo offre a Lacazette, che pensa al resto. Si fa male su un'uscita di Steffen, stringe i denti nei minuti residui del primo tempo, poi alza bandiera bianca. (Dal 49' Pepé 6 - Ultimo ad arrendersi).

MANCHESTER CITY

Steffen 6 - Subisce gol sulla prima conclusione in porta dell'Arsenal, anche se può davvero poco sulla bella torsione di Lacazette. Uscita non banale su Martinelli, che si fa male sul suo slancio. Dopo l'intervallo lo sollecita solo Pepé.

Cancelo 6 - Qua e là elargisce palloni con una finezza mirabile, ma per lui è ordinaria amministrazione. Un po' come la sua serata, nel complesso: non troppi acuti, ma è ampiamente sopra la sufficienza.

Dias 6,5 - Un paio di timori iniziali spazzati via a lungo andare dalla piega che prende l'incontro. Lui guadagna fiducia e alza il muro insieme a Laporte.

Laporte 6,5 - Approccio convincente, mezz'ora di buon livello, poi l'errore che rischia di guastare la sua serata: dormiente sul movimento da bomber navigato di Lacazette, che con un colpo di testa ristabilisce la parità. Si rifà con l'incornata che vale il definitivo poker.

Zinchenko 6,5 - È suo il bel pallone calibrato dalla sinistra per l'uno a zero di Gabriel Jesus. Cross arcuato, con i giri giusti e teso nella misura più idonea: tutto apparecchiato al meglio per la rifinitura del brasiliano.

Rodrigo 6 - Come spesso accade di osservare la sua funzione all'interno della squadra è simile a quella ricoperta da Busquets nel Barcellona, di incontrista ed equilibratore. Un compito sottostimato, che esegue con efficacia. (Dal 76' Walker s.v.).

Fernandinho 6,5 - A lui il compito di dirigere le operazioni in mezzo al campo. L'esperienza è una stella polare di sicuro affidamento, e nel primo tempo trova anche il modo di far scoccare il destro verso la porta di Runarsson. È lui a mandare in porta Foden in occasione del tre a uno.

Mahrez 7 - Da un suo assolo di pura eleganza scaturisce il calcio di punizione che lui stesso tramuta in rete. Calcia verso il palo del portiere nella speranza che accada qualcosa: circostanza che puntualmente si verifica, perché Runarsson fa una frittata degna di Paperissima.

Bernardo Silva 6 - Tiene a bada i giri del motore: un po' per scelta, per prudenza, e un po' perché non è esattamente la sua serata. Ma per questa occasione basta e avanza: mette qualità, e sbaglia poco o nulla.

Foden 7,5 - Deflagra nel secondo tempo: prima il gol, delizioso, con lo scavetto, anche se probabilmente viziato da offside. Ma per sua fortuna il VAR non è in funzione. Poco più tardi offre un cioccolatino per il quattro a uno di Laporte.

Gabriel Jesus 7 - Letale a metà: nel posto giusto al momento giusto al terzo, quando stacca sullo spiovente di Martinelli e fa uno a zero. Altra chance colossale in chiusura di primo tempo, ma in questo caso sbatte su Runarsson. Prima punta solo sulla carta: svaria su tutto il fronte, e toglie riferimenti ai difensori dell'Arsenal. (Dal 74' Aguero 6 - Finale di gestione, che con la sua tecnica diventa ancor più agevole).