Arsenal, con la retrocessione dell'Espanyol occhi su Roca. Può partire per meno della clausola

Con la retrocessione dell'Espanyol già decretata e formalizzata, uno dei pezzi pregiati del club catalano, il centrocampista Marc Roca, torna di strettissima attualità per la prossima sessione di mercato. Considerando che il centrocampista classe '96 non vorrà giocare nella seconda serie spagnola, il suo prezzo potrebbe scendere notevolmente rispetto ai 40 milioni di euro prospettati dalla sua clausola rescissoria. Stando a quanto riferisce il Mirror, sul suo conto ci sarebbe anche l'Arsenal, intenzionata a muoversi per portarlo in Premier League.