Arsenal, con la sconfitta contro l'Aston Villa peggior piazzamento dal 1995

Il ko subito ieri contro l'Aston Villa in trasferta, costringerà l'Arsenal al peggior piazzamento in Premier League dal 1995 a oggi. I londinesi guidati da Arteta, attualmente decimi, potranno al massimo raggiungere l'ottava posizione in caso di vittoria contro il Watford all'ultima giornata e di risultati negativi da parte di Burnley e Sheffield United. Risultato pessimo per i Gunners che potranno salvare parzialmente la stagione solo battendo il Chelsea in finale di FA Cup prevista per il 1° agosto.