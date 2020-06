Arsenal, David Luiz è ancora disastroso. Rosso, rigore e topica: il campionario completo

Il David Luiz post-Covid-19 è esattamente lo stesso "ammirato" prima dell'interruzione per la pandemia: disastroso. Il riccioluto difensore brasiliano ha fatto ancora una volta la differenza stasera, ma non in favore del suo Arsenal: entrato a freddo per l'infortunio di Mari, il centrale ex Chelsea è rimasto in campo appena mezz'ora, ma è bastata per far girare la gara in favore dell'avversario di turno, oggi il Manchester City, che non aveva certo bisogno di aiuti extra. Liscio clamoroso a fine primo tempo che ha permesso a Sterling di portare avanti i suoi, poi fallo da rigore e rosso che ha consegnato il 2-0 alla squadra di Guardiola. Non viene certo in soccorso del brasiliano la statistica che lo vede causa di un calcio di rigore una volta ogni sei partite da quando gioca coi Gunners (contro 53 del Chelsea), mentre coi rossi si sale a uno ogni 13 gare con l'Arsenal e uno ogni 160 coi Blues.