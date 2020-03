Arsenal, David Luiz: "Nelle prime settimane non è stato facile visti i miei trascorsi al Chelsea"

vedi letture

Il difensore dell'Arsenal David Luiz ha raccontato il suo passaggio ai Gunners dopo i tanti anni trascorsi al Chelsea: "Nelle prime settimane non è stato facile capire tutte le emozioni o le mie sensazioni, perché tutti conoscono la mia storia con il Chelsea. Ho avuto questo legame con tutti quelli del club. Era così grande e mi mancavano tutti. Ricevevo messaggi e tutti mi hanno dett di tornare indietro. E' stato così difficile per me perché sono una persona che vede come i sentimenti la cosa più importante".