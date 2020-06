Arsenal, David Luiz si scusa: "Colpa solo mia. E avrei già dovuto decidere di rinnovare"

vedi letture

Una mezzora da incubo. Il ritorno in campo di David Luiz si può riassumere così: il difensore brasiliano, subentrato a Mari nel corso del primo tempo, ha prima regalato il vantaggio al Manchester City spianando la strada a Sterling con un liscio, poi ha abbattuto Mahrez in area avversaria, meritandosi il rosso. Protagonista in negativo della serata dell'Etihad, l'ex Chelsea ha commentato a fine partita a Sky Sports UK: "La squadra non ha colpe, la responsabilità è tutta mia. Negli ultimi due mesi ho commesso diversi errori. Avrei dovuto già decidere se prolungare o meno, ma non l'ho ancora fatto".