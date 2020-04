Arsenal, David Luiz: "Tutti sanno che voglio tornare al Benfica"

vedi letture

David Luiz sogna il ritorno al Benfica. Lo ha dichiarato lo stesso giocatore brasiliano, intervenuto all'emittente brasiliana SporTV: "Non ho mai perso il mio legame col Benfica. Vi ho lasciato il cuore, tutti sanno che voglio tornare. Voglio vestire nuovamente la maglia del Benfica e riprovare certe sensazioni. Il giorno in cui tornerò al Da Luz sarà speciale, una delle più grandi emozioni della mia vita". 33 anni. David Luiz ha giocato in Portogallo per 4 anni, vincendo un campionato.