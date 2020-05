Arsenal, David Luiz: "Voglio tornare al Benfica ed indossare la maglia numero 23"

David Luiz lancia segnali d'amore alla sua vecchia squadra, il Benfica. Il difensore brasiliano dell'Arsenal ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Benfica TV in cui ha evidenziato i suoi progetti sul futuro: "Ho sempre detto che avrei voluto terminare la mia carriera al Benfica, anche se non so quando. Per il momento proseguirò con l'Arsenal, ma vorrei poter tornare all'Estadio da Luz. Voglio tornare ad indossare la maglia numero 23, questo club significa molto per me".