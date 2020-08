Arsenal, dirigenti in Portogallo nel weekend: si prova a chiudere per Joelson Fernandes

vedi letture

Joelson Fernandes è il prossimo obiettivo dell'Arsenal, secondo il Daily Express: il 17enne portoghese, considerato il prossimo gioiello del calcio portoghese, sarebbe l'aggiunta ideale per aiutare Arteta, a caccia di creatività per la sua squadra nella prossima stagione. I dirigenti dei Gunners saranno in Portogallo nel weekend per provare a muovere passi importanti in ottica chiusura dell'affare.