Arsenal, è caccia al dopo Aubameyang: occhi puntati su Edouard del Celtic

Come riportato dal Daily Mirror, in estate l’Arsenal potrebbe fare un’offerta al Celtic per l’attaccante Odsonne Edouard. Con il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang sempre più incerto, potrebbe essere proprio il francese il rinforzo ideale per la formazione di Mikel Arteta. Per il giocatore quest’anno 28 gol con la maglia del Celtic. Sulle sue tracce anche Leicester ed Everton.