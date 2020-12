Arsenal e Olympique Marsiglia seguono il giovane Fabio Vieira del Porto

Fabio Vieira è uno degli osservati speciali in casa Porto. Il centrocampista classe 2000 piace molto sia in Premier League che in Ligue 1. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Record, Arsenal e Olympique Marsiglia si sarebbero mosse per arrivare al giovane calciatore.