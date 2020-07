Arsenal, fiducia per il colpo Willian. Sull'asso del Chelsea c'è anche il Manchester United

L'Arsenal sogna un grande colpo direttamente dai rivali e concittadini del Chelsea. Non è un mistero infatti che nella fila dei Blues sia molto in dubbio il futuro di Willian, oggetto del contendere di vari top club e, stando a quanto riporta il Daily Mail, i Gunners sarebbero fiduciosi nel poter mettere a segno l'innesto. Gli estimatori sul suo conto, non mancano, soprattutto in terra d'Albione, dove anche il Manchester United sarebbe notevolmente interessato.