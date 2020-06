Arsenal, Guendounzi lasciato fuori da Arteta per motivi disciplinari

vedi letture

Matteo Guendounzi è stato escluso da Mikel Arteta per la sfida di questa sera contro il Southampton. Questo a seguito dei fatti avvenuti sabato nel corso della partita contro il Brighton. Il giocatore è reo di aver preso per il collo l'avversario Neal Maupay, autore del gol decisivo per i seagulls. Non contento, sempre nel corso della partita, Guendounzi avrebbe provocato gli avversari per la differenza fra il suo stipendio e quello dei giocatori del Brighton, riporta Sportsmail. Un atteggiamento per nulla gradito da Arteta il quale già in passato aveva ripreso il giocatore per il suo comportamento poco professionale. Il francese, appena due partite da titolare da quando il nuovo tecnico siede in panchina, appare sempre più lontano dall'Arsenal.