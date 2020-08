Arsenal, Holding saluta col Community Shield? Vicino il prestito al Newcastle

vedi letture

Quella di oggi contro il Liverpool valevole per la Community Shield potrebbe essere la prima e l'ultima partita della stagione di Rob Holding con la maglia dell'Arsenal. Secondo The Athletic, il difensore inglese è molto vicino al Newcastle. Titolare nel pomeriggio durante la vittoria ai rigori contro i Reds, nei prossimi giorni il calciatore sarebbe atteso a Newcastle upon Tyne. L'affare dovrebbe concludersi con la formula del prestito secco, chiaro segnale del fatto che i Gunners punteranno di nuovo su di lui in futuro.