Arsenal, i giocatori dicono di no alla decurtazione dello stipendio

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Telegraph i giocatori dell'Arsenal avrebbero rifiutato una decurtazione del 12,5% dello stipendio per i prossimi 12 mesi su richiesta del club per fronteggiare la crisi a seguito della pandemia da coronavirus e queto nonostante il club abbia proposto degli incentivi sui nuovi contratti. Per la cronaca, la somma detratta verrebbe poi restituita con un nuovo accordo o in caso di cessione ad altro club.