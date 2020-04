Arsenal, i giocatori verso l'accordo col club sul taglio stipendi. Decisivo il bonus Champions

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Daily Mail i giocatori dell'Arsenal avrebbero trovato l'accordo per la riduzione dello stipendio del 12,5%, questo dopo aver ottenuto un importante bonus plan: se la squadra dovesse centrare la qualificazione in Champions League i giocatori riceveranno indietro la percentuale trattenuta, più un bonus di 100 mila sterline. Fra gli altri incentivi, un premio di 500 mila sterline a testa se dovessero vincere nel 2021 la Champions League, oppure di 100 mila se dovessero trionfare in Europa League. In questo modo l'Arsenal sarebbe il primo club inglese a tagliare, di fatto, gli stipendi dei giocatori che avrebbero emolumenti più bassi fino a marzo 2021. Decisiva la mediazione del tecnico Mikel Arteta, che è stato il primo a ridursi lo stipendio e che ha convinto la squadra, inizialmente riluttante all'idea di rinunciare a parte dello stipendio, a trovare un compromesso.