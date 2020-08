Arsenal, l'importanza di essere Aubameyang: dopo l'FA Cup decide anche il Communty Shield

vedi letture

Pierre-Emerick Aubameyang, in arte colui che segna soprattutto nelle finali. Fino a qualche settimana fa dalle parti del nord di Londra qualcuno era già con i fazzoletti in mano per salutare il gabonese. Poi il cambio di rotta decisivo, con il rinnovo di contratto arrivato grazie alla qualificazione in Europa League ottenuta con il successo in FA Cup. Un rinnovo che lo stesso Auba si è costruito con il gol decisivo siglato in finale contro il Chelsea.

Secondo trofeo - L'Arsenal vince ancora e mette in bacheca il secondo trofeo consecutivo dopo la vittoria di qualche settimana fa contro i blues. Un successo ai calci di rigore, il secondo consecutivo anche per Mikel Arteta da manager. Adesso la compagine londinese ha due punti fermi da cui ripartire: uno si chiama Arteta, che ha già un discreto palmares, l'altro porta il nome di Aubameyang. I presupposti, adesso, sono più che positivi.