Arsenal il crisi, Guardiola sta con Arteta: "Il miglior tecnico che il club possa avere"

Tira aria pesante in casa Arsenal. Le sette sconfitte, compresa l’ultima contro il Burnely, in 12 giornate hanno portato i Gunners appena cinque punti sopra la zona retrocessione. In più lo spogliatoio appare spaccato e non mancano le critiche nei confronti del tecnico Mikel Arteta. A favore dello spagnolo, però, si è schierata sia la dirigenza del club che il suo vecchio mentore Pep Guardiola. “Non esiste un tecnico migliore di lui per guidare l’Arsenal in questa e nella prossima stagione - ha dichiarato il tecnico del Manchester City a Reuters -. E’ uno dei migliori allenatori che abbia mai visto e non ha bisogno che io lo sostenga pubblicamente perché lo sa. Sono sicuro che cambierà le cose e otterrà le prestazioni che tutti si aspettano. Spesso per uscire da un brutto periodo ci vuole tempo”.