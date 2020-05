Arsenal, il prescelto per rinforzare la difesa è Gabriel del Lille: corsa a due con Ancelotti

L'Arsenal guarda in Francia per rinforzare la propria difesa. Come riporta Le10Sport, infatti, i Gunners avrebbero individuato nel centrale brasiliano del Lille, Gabriel dos Santos Magalhães, il rinforzo ideale per blindare la retroguardia. Il 22enne, ex Dinamo Zagabria, piace molto però anche all'Everton di mister Carlo Ancelotti.