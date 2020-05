Arsenal, il presidente va in pensione: sir Chips Keswick lascia l'incarico dopo 7 anni

Attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, l'Arsenal ha annunciato che il presidente, Sir Chips Keswick, ha deciso di lasciare l'incarico. Tifoso dei Gunners da una vita, Sir Chips è diventato membro del Consiglio di Amministrazione del club nel 2005 e ne ha assunto la presidenza sette anni fa. I londinesi adesso saranno guidati da Stan Kroenke, Josh Kroenke, Lord Harris e Ken Friar. "Vorremmo esprimere la nostra immensa gratitudine per tutto ciò che Sir Chips ha fatto per l'Arsenal Football Club, come membro del consiglio e presidente del consiglio negli ultimi 15 anni", hanno dichiarato Stan e Josh Kroenke.

Sir Chips Keswick, chairman of Arsenal Holdings Limited, has retired after seven years at the helm of the club

