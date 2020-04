Arsenal, il Real chiede 50 milioni per la cessione a titolo definitivo di Ceballos

Dani Ceballos non è riuscito a mettere in mostra tutto il suo potenziale nell'Arsenal anche a causa di un infortunio. Il club londinese, però, potrebbe decidere di tenerlo, anche se il Real Madrid sembra poco propenso a girare il centrocampista nuovamente in prestito. I Blancos vogliono fare cassa dalla cessione del loro gioiellino e chiedono circa 50 milioni di euro. A riportarlo è AS.