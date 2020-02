Arsenal, il rischio di non andare in Europa ora è concreto: l'ultimo flop nel 1995

Ieri sera l'Arsenal a suo modo ha stabilito un record: mai nella sua storia era stata eliminata in uno scontro diretto dopo aver vinto in trasferta la partita d'andata. E in generale non falliva l'accesso tra le prime 16 di una competizione europea dal 1998, quando venne eliminata nella fase a gironi di Champions League.

E soprattutto: il rischio di non partecipare alle coppe europee dopo 25 anni. L'ultima stagione flop risale al 1994-95, anche allora come in questa stagione si registrò un cambio di panchina in corsa: da George Graham al traghettamento di Stewart Houston. A fine campionato fu un deludente 12° posto, terzo turno di FA Cup, quarti di finale di Coppa di Lega e una dolorosa sconfitta in finale di Coppa delle Coppe contro il Saragoza.

In tutto questo Mikel Arteta non rischia il posto. Lo spagnolo gode della fiducia del club e dello spogliatoio che al contrario non amava particolarmente Unai Emery. Il rischio concreto è l'addio di Pierre-Emerick Aubameyang: difficilmente il gabonese, 30 anni, accetterà un'altra stagione senza Champions. Possibile invece la permanenza di Lacazette, che nei giorni scorsi ha negato di avere una clausola nel contratto che gli permette di lasciare il club in caso di mancata qualificazione alla Champions. Che allo stato attuale dista 7 punti. Impresa non impossibile, ma molto complicata. Il quinto posto, che vale la ciambella di salvataggio dell'Europa League è più alla portata: quinto posto a 4 punti, sesto a 3 lunghezze. Restano ancora 11 giornate di campionato e una FA Cup in cui i gunners sono in corsa per salvare il salvabile.