Arsenal, il Wolverhampton offre un triennale a Maitland-Niles: prezzo fissato a 20 milioni

vedi letture

Il Wolverhampton fa sul serio per Ainsley Maitland-Niles. Il giovane esterno dell’Arsenal ha già vestito la maglia dei Gunners in 32 occasioni quest’anno e rappresenta un profilo interessante per il futuro della Nazionale inglese. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, i Wolves vorrebbero far firmare al 22enne un contratto triennale ma i londinesi non lo lascerebbero andare per meno di 20 milioni di sterline.