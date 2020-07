Arsenal, in caso di vittoria dell'FA Cup Aubameyang potrebbe rimanere

Non è un mister che fra i possibili partenti in casa Arsenal ci sia Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante è nel mirino di diversi club europei fra cui Barcellona e Inter. Tuttavia resta comunque un’opportunità affinché il giocatore gabonese rimanga alla corte di Arteta. Secondo quanto riporta il Mirror, in caso di successo in FA Cup dei Gunners la punta potrebbe essere confermato.