Arsenal in cerca di rinforzi: per gennaio Brandt ha sopravanzato Aouar

Ripreso un po' di fiato in classifica grazie alla vittoria nel derby contro il Chelsea, si torna a pensare ai nomi per il calciomercato di gennaio di un Arsenal al momento ancora comunque non uscito dalla crisi profonda che sta vivendo. E se nell'estate scorsa il grande nome cercato dai Gunners era stato quello di Houssem Aouar, talento del Lione tenuto sott'occhio anche dalla Juventus, secondo The Athletic oggi il mirino di Arteta si sarebbe spostato su Julian Brandt, attaccante esterno che al Borussia Dortmund fatica a trovare lo spazio che vorrebbe.