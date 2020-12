Arsenal in crisi, parla Edu: "Non esistono maghi, dobbiamo cambiare le cose all'interno"

vedi letture

L'Arsenal è in crisi e la società rompe finalmente in silenzio. Lo fa attraverso le parole del direttore tecnico Edu, ex centrocampista del PSG: “Penso che il club abbia bisogno di stabilità in questo momento, abbiamo attraversato così tanti cambiamenti. Ora è il momento di provare a diventare di nuovo un club stabile, sia internamente che in pubblico. Ne abbiamo bisogno. Da quando siamo arrivati ​​ci sono stati solo cambiamenti, cambiamenti e cambiamenti. Dobbiamo essere pazienti con Mikel, sarebbe ingiusto prendere decisioni affrettate dopo l'anno che abbiamo appena trascorso, caratterizzato da tre mesi senza calcio e cambiamenti perpetui", ha detto al Daily Mail. "Rinforzi? Non ne stiamo parlando. Vogliamo solo risolvere i problemi. Abbiamo la squadra, i giocatori, l'allenatore, lo staff, insomma c'è tutto per cambiare questa situazione. La gente si aspetta un mago che dica "boom! Ecco Messi!" ? No, dobbiamo riuscirci noi. Ovviamente proveremo a fare qualcosa, ma abbiamo la responsabilità di cambiare questa situazione. Non aspettatevi che qualcuno dall'esterno arrivi e cambi tutto come se fosse un mago. Non arriverà".