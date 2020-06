Arsenal, in dubbio la permanenza dell'ex nerazzurro Cedric

Resta in dubbio la permanenza all’Arsenal di Cedric Soares, terzino con un passato anche tra l fila dell’Inter. Come riportato dal London Evening Standard, infatti, i Gunners ancora non hanno trovato un accordo con il Southampton per l’estensione del prestito del nazionale portoghese. il calciatore classe 1991 è arrivato a gennaio, ma gli infortuni gli hanno impedito di debuttare ufficialmente. L’Arsenal ha ancora un paio di settimane per concordare nuovi termini sia con il calciatore che con i Saints, altrimenti Cedric tornerà al St. Mary’s alla fine di giugno.