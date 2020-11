Arsenal ko, Arteta sbotta: "Non siamo stati squadra! E la colpa è solo mia"

Dopo il 3-0 subito in casa contro l'Aston Villa, un deluso Mikel Arteta ha sbottato così contro il suo Arsenal: "Innanzitutto complimenti all'Aston Villa per il modo in cui ha giocato e per la vittoria. Dopo di che, abbiamo giocato al di sotto dei nostri standard e devo dire che è la prima volta che ci vedo giocare così e non eravamo una squadra. Mi prendo la piena responsabilità. Non siamo partiti abbastanza bene, siamo riusciti a farla franca con il VAR per una situazione di fuorigioco ma abbiamo perso tutte i duelli ed eravamo sciatti sulla palla. Mi assumo la piena responsabilità. Sono responsabile di come gioca la squadra in campo e oggi non eravamo una squadra e questo è il mio lavoro. Per questo sono qui. È frustrante".