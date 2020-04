Arsenal, la proprietà inietta denaro per salvare le casse del club. Arteta verso la decurtazione

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il proprietario dell'Arsenal, Stan Kroenke, corre in aiuto del club iniettando denaro fresco per far fronte alla crisi economica derivata dallo stop all'attività. Sul fronte stipendi, la società e Mikel Arteta si avvicinano a un accordo che vedrà il tecnico tagliarsi parte dello stipendio (lo spagnolo guadagna 5 milioni di sterline l'anno) per aiutare il club. L'obiettivo è concordare anche un accordo con i giocatori i quali hanno rifiutato una decurtazione del 12,5% dello stipendio per i prossimi 12 mesi. Questo nonostante il club abbia proposto degli incentivi sui nuovi contratti. Per la cronaca, la somma detratta verrebbe poi restituita con un nuovo accordo o in caso di cessione ad altro club. Arteta potrebbe essere il mediatore decisivo per far arrivare anche i giocatori della rosa a trovare un accordo. Nella giornata di ieri il comitato esecutivo aveva accettato la riduzione dei salari di almeno il 33%.