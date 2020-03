Arsenal, Lacazette: "Felice per il gol anche se il West ham meritava di più"

Vittoria di misura conquistata dall'Arsenal che grazie alla rete di Lacazette e al VAR, ha battuto il West Ham. Dopo la gara l'attaccante francese ha detto: " "Sono felice di aver per la squadra. Abbiamo lavorato duramente. È stata una partita difficile. Sono felice anche se loro meritavano di più per le possibilità che hanno creato. Questo è il calcio, a volte non ottieni ciò che meriti. Il mio compito è mettere in difficoltà l'allenatore. Sto lottando per essere titolare e sono stato molto felice di aver segnato".