Arsenal, Lacazette: "Felice per il gol ma l'importante era vincere"

Matchwinner della sfida dell'Emirates tra Arsenal e West Ham, Alexandre Lacazette ha così commentato la vittoria dei Gunners per 1-0: "È stata una partita molto difficile e credo che siamo stati fortunati. Naturalmente sono felice per il gol ma l'importante era la vittoria della squadra. Segnare fa parte del mio lavoro, devo sempre mettere in difficoltà il mister quando sceglie chi va in campo. Tutti vogliono dare il loro meglio e quando ciò accade è la squadra che trae il maggior beneficio".

Come giudichi la performance degli avversari?

"Credo che avrebbero meritato di più perchè hanno creato molte occasioni. Ma questo è il calcio, a volte non ottieni quello che invece meriteresti".

Obiettivi per il resto della stagione?

È troppo presto per parlare, pensiamo solo al campo e vedremo alla fine dove saremo"

Dichiarazioni riportate sul sito ufficiale del club.